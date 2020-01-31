Мати Меган Маркл відмовилася переїздити до дочки в Канаду

Дорія Регланд не готова змінювати своє життя у Лос-Анджелесі.

Мати дружини принца Гаррі Меган Дорія Регланд, яка нещодавно прославилася добрими справами, не збирається переїжджати до дочки до Канади.

Як зазначають близькі із оточення до герцогині люди, 63-річна жінка не планує переїзд, оскільки вона вже багато років у Лос-Анджелесі працює приватним викладачем йоги. А після того, як Меган увійшла до королівської родини Дорія продовжує працювати тільки з декількома клієнтами, яких обрала особисто.

“Дорія не збирається переїжджати до Канади або куди-небудь ще. Вона дає приватні уроки кільком клієнтам”, – пердає слова інсайдера видання Us Weekly

Також друзі Меган заявили, що стосунки Меган з мамою не такі теплі і близькі, як здавалося.

“За роки, які Меган провела на знімальному майданчику серіалу “Форс-мажори” в Торонто, вона досить віддалилася і від мами теж. Вони бачилися лише кілька разів на рік. Ніякого шалено тісного зв’язку між ними немає”, – заявили інсайдери.

Однак, подейкують, що через небажання матері Меган переїжджати, герцоги Сассекські самі планують на літо перебратися до Лос-Анджелесу. Відомо також, що королівські подружжя придивляються до нерухомості недалеко від Голлівудських пагорбів.