Про пролетаріаті

Багато займалися перекладами К. Маркса, розбирали його положення, переводили на свою рідну мову, в тому числі і питання що таке пролетаріат.

Займалися і російські соціал-демократи зокрема Скворцов-Степанов, який переклав «Капітал» Маркса К. на російську мову. І ось там Сковорцов-Степанов допустив помилку, на той період можливо не значну, але в наслідку, що зробила серйозний вплив на весь розвиток марксизму-ленінізму, як науку.

Він перевів поєднання ленарбайта, як найманий робітник.

А ось тут ми з вами повинні розібратися. Робітник не може бути не найманим. Якщо не найманий, він називається інакше, він може бути дрібний підприємець. Це може бути індивідуальний підприємець, як завгодно, але це представник класу дрібної буржуазії, який використовує мають у нього знаряддя праці та засоби виробництва для виготовлення товару, який він потім реалізує на споживчому ринку.

Вже тоді почали зароджуватись монополії, починався період імперіалізму.

І по суті справи переклад Скворцова-Степанова можна було б в кінці 19-го початку 20 століття визнати точно описує тодішню ситуацію в Росії.

Оскільки в Росії найманими працівниками були тільки фабрично-заводські робітники. Клас найманих працівників.

І не випадково Маркс, відчуваючи майбутнє потрясіння визначив, що в класі пролетаріату по суті справи 2 класу. Він називав їх клас в собі, тобто коли наймані працівники цікавляться лише своїм економічним становищем. І клас для себе. Коли він вже бореться за свої класові інтереси, веде політичну боротьбу, але ця політична боротьба в інтересах переважної кількості населення країни

По суті справи, на рубежі 19-20 століть, класове стан в Росії являло дуже серйозну мішанину:

Наявність класу дворянство, тому що Росія перебувала в феодалізмі з необмеженим самодержавством;

Клас феодалів;

Клас буржуазії;

Клас селян;

Клас найманих працівників у вигляді фабрично-заводських робітників.

Адже до столипінської реформи селянство являло собою своєрідну селянську громаду, яка б спільно обробляла землю, тобто вони поділялися за кількістю «едаков». Кожній родині виділявся певний ділянку, яке воно — це сімейство обробляло. Там були відомі механізми самозахисту і т. д, але це не рятувало звичайно від масового голоду. Адже протягом з 1898-1911 рік чотири дуже страшних голоду сталися в російській імперії.

Так от, крім цього, існували ще різні стани.

Наприклад, козаки. Вони не наймані працівники. Вони не якесь дворянство. Вони знаходилися вище селянства, але нижче дворянства. Їм виділялися певні засоби виробництва під виглядом землі. І в них відбувалося це визначено головне, що козацтво було таким же як дворянство служивим станом. Під час війни воно зобов’язане було цілком йти на війну. Все чоловіче населення.

Перебував досить вільний разночинное суспільство. Яке ні державі не служило, ні не було найманими працівниками. А по суті справи перебувало на вільних хлібах. Воно було ближче до буржуазії. Це в основному люди вільних професій. Це різного роду творчі діячі. Це частково наукова інтелігенція. Хоча вся технічна і наукова інтелігенція, закінчуючи університет, отримувала звання за табелем про ранги, що приравнивало їх до дворянства. Вони користувалися всіма привілеями дворянства.

В залежності від місця в табелі про ранги. Вони отримували своє грошове утримання — платню в залежності від свого класного чину за табелем про ранги, а не від посади, яку вони займали. І ось тут якраз і почали відбуватися саме ті події, які всі змінювали: клас найманих працівників почав трансформуватися, коли робітники заводу зіткнулися з прямою експлуатацією почалися протести, переходять у політичну боротьбу. І перший відомий такий серйозний відомий нам протест це «Обухівська оборона» 1901 року. Ось там робітники, які висунули політичні вимоги, забарикадувалися в заводі і підняли повстання проти приїхали втихомирювати жандармських чинів. Відбулося бойове зіткнення, загинуло значну кількість робочих і по суті справи обухівська оборона була пригнічена. Але вона дала великий приклад, що залякані цим виступом Санкт-петербурзьке охоронне відділення організувало «Товариство взаємодопомоги фабрично-заводських робітників». На чолі його встав не без відомий поп Гапон. Він почав переконувати робочих, що це тільки по мірі буржуазії, власники фабрик, заводів їх пригнічує. А святий батюшка цар про це нічого не знає і тому треба піти до нього і попросити його про милість.

Щоб він пом’якшив гніт, які наклали власники заводів та інших фабрик на робітників. Робочі йому повірили.

9 січня в неділю 8 колон з різних кінців Санкт-Петербурга пішли до Зимового палацу з петицією до царя прохання про їх вислухати і пожаліти їх нещасних, дарував їм свободу від гніту власників заводу. Ці колони були розстріляні. Порубані козацькими шашками. Посічені нагайками.

І це дало колосальний ривок у класовому самосвідомості фабрично-заводських робітників, які наповнені на той момент і були єдиними найманими працівниками Російської імперії. Більше того, робітники зрозуміли, що їм, крім них самих не допоможе ніхто. Тоді почалася перша російська революція і ось тут класова складова суспільства визначалася дуже серйозно.

Я зараз свідомо оминаю 1903 р., тобто Другий з’їзд РСДРП і російсько-японську війну, тому що ці речі знаходилися в достатньому віддаленні від масових робочих фабрично-заводських.

І ось тут цар видає маніфест, де вперше проводиться серйозна градація допомогою цього маніфесту. Були організовані політичні партії: партії великої буржуазії, кадети або партія народної свободи, як вони самі себе називали — конституційні демократи. Звідси скорочення кадети. На чолі їх Мелюков. В цю партію були зібрані представники підтримують велику буржуазію. Ось ті самі легальні марксисти на чолі зі Струве, економісти на чолі з Прокоповичем і Кусковий.

Друга партія, яка була створена, ця партія октябристів. За назвою жовтневого маніфесту. Маніфест царя про свободу політичних партій був випущений в жовтні 1905 р. Отже партія октябристів — це партія інтелігенції, буржуазної інтелігенції, підкреслюю досить серйозно.

Більш того, проявилася та РСДРП у вигляді її меньшевистского крила.

Крім цього на базі з спілками Михайла Архангела і «Союзу російського народу» утворилася монархічна партія на чолі з Пуришкевича і Марковим другим.

І ось усі ці партії взяли участь у виборі Першої державної думи.

Більшовики на чолі з В. Леніним закликали цю думу бойкотувати. Вони чітко розуміли, що політичні інтереси та політичні цілі трудящих пролетаря не пов’язані з буржуазним парламентаризмом. І більшовики виявилися праві. Цар розігнав Першу думу.

3 червня 1906 р. було здійснено державний переворот, який цю державну думу розігнав і призначив вибори в нову думу вже з більш нерівномірним законодавством. Де поміщики мали можливість вибиратися, вибрати в сто разів більше депутатів, ніж робітники.

Після цього почалося, як раз формування цього класу «для себе» пролетаріату, коли вже керувалися тим досвідом, який був накопичений під час Першої російської революції (1905-1907). Під час боротьби з різними буржуазними збоченнями в роді ликвидаторства або отзовизма. Ми з вами розбирали що це таке. У травні після подій на Льоні — ленський розстріл, у травні 1912 р. була остаточно сформована партія пролетаріату.

Колись Ленін у своїй роботі «Розвиток капіталізму в Росії» говорив, що якщо в країні немає пролетаріату, для того щоб його створити, потрібно створити партію пролетаріату. І шляхом роз’яснення людям їх класових цілей і завдань, і доводячи, що немає іншого шляху домогтися цих класових цілей і завдань крім політичної боротьби з правлячим класом. Перемоги при цьому буде домогтися неможливо.

Отже в 1912 р. було сформовано партія пролетаріату, її назвали Всеросійська соціал-демократична робоча партія більшовиків.

Вже тоді в. І. Ленін розумів, що завдання боротьби пролетаріату набагато вище завдань соціал-демократії, яка зацікавлена у збереженні буржуазного суспільства. Що воно може вести тільки економічну боротьбу за інтереси окремо взятого пролетаріату. По профспілковим ознаками, за етнічними ознаками і т. д. І якраз цей шлях і привів до того, що в результаті поразки в Першій світовій війні феодалізм в Росії був зруйнований. Владу взяли … Взяла партія великих капіталістів.

Було сформовано Тимчасовий уряд на чолі з князем Львовим, відомим земським діячем. Довго воно не протримався, не вирішило жодного протиріччя. Не дало людям не світу, ні селянам землі, ні робітникам контроль над виробництвом. І тому, і воно, і два наступних уряду канули в лету.

В результаті Велика жовтнева соціалістична революція.

Чому вона і названа соціалістична революція, тому що ідеологічна основа базувалася на декларації прав трудящих і экспатриированного народу. В якому у відповідності з теорією марксизму-ленінізму були сформульовані класові інтереси пролетаріату і найбіднішого селянства.

І ця позиція показала свою життєстійкість, тому що Радянська Росія навіть дійшовши до рівня московського князівства 19 століття в 19-му році змогло перемогти не тільки внутрішню контр-революцію, але і пряму інтервенцію 14 держав на своїй території.

Отже, було в 18 році була сформована перша Конституція соціалістичної держави, створена на базі прав трудящих, декларація про права трудящих і експлуатованого народу.

У 1922 році при створенні Союзу Радянських Соціалістичних Республік — ця Конституція була розширена з включенням туди, як повноправної частини соціалістичної держави і союзних республік. Тобто РРФСР, УРСР, БРСР і Закавказька федерація, т. е. тоді не було окремо Грузії, Вірменії та Азербайджану, була єдина закавказька федерація. Як державне утворення на території Закавказзя.

Але оскільки, на жаль, так вийшло, що в. І. Ленін надірвав свої сили, у нього було метою життя створення соціалістичної держави, він цієї мети домігся, надірвався і дуже рано пішов від нас. Тому теорія соціалізму не була доопрацьована.

Що це таке, що є складовими елементами, які її цілі і завдання?

І. в. Сталін змушений був обмежитися підготовкою до війни, але при цьому він империческим шляхом, він і більшовики намацали принципи економіки, яку згодом можна назвати комуністичної економікою.

Базисами була загальнонародна власність на засоби виробництва та відсутність експлуатації людини людиною.

Але соціалізм, як перехідний період мав у своєму складі не тільки комуністичні тенденції, про які я говорив нижче, але і тенденції минулих епох: товарно-грошові відносини залишалися, ті які старші за капіталізму вони зародилися в рабовласницькому суспільстві. Наявність класів, наявність протиріч.

І ось як я вважаю, що була тут допущена серйозна помилка, оскільки теорією не займалися. Вважалося, що в нашій країні є два дружніх класу, тобто робітничий клас і колгоспно-кооперативна селянство і між ними прошарок — службовці. І ось тут, як мені здається була корінна помилка того, що в наслідку Радянський Союз перестав існувати.

Все інше накладалося на цей фундамент.

Чому? І ось тут давайте дуже уважно розберемося. Адже клас людей визначається по відношенню до власності, ті люди які працювали в різних радянських підприємствах: Заводи, фабрики, інститути, радгоспи в селі, вчителі, лікарі, вчені, інженери, офіцери — вони всю свою роботу, всі результати їх праці потрапляли в загальнонародні фонди споживання і ділилися на все населення країни порівну.

Звідки власне взявся у нас і пенсійне забезпечення, безкоштовна медицина, безкоштовна освіта, житло безкоштовне. Саме з загальнонародних фондів споживання.

Поруч з ними існував інший клас, який теж користувався цими общенародными, але клас який володів засобами виробництва.

Колгоспно-кооперативна селянство володіло засобами виробництва поки нехай найпростішими, але володіло. Воно працювало на прибуток, яку ділило між членами свого колективу.

Обов’язкові держ. поставки, які повинні були здійснювати колективні господарства, господарські артілі. Вони складали певну квоту, за яку держава платила по твердим закупівельними цінами.

Далі урожай ділився між колгоспниками за трудодні, які могли його реалізувати і здав у колгосп за твердою ціною, і здав в системі кооперативної торгівлі вже за більш високою ціною. І нарешті для реалізації були організовані колгоспні ринки. Колгоспні, тому що на них могли працювати тільки самі колгоспи, або колгоспники при наявності довідки про те, що вони члени такого колгоспу і реалізують своє належні їм трудодні, і продукти свого підсобного господарства.

Таким чином, ми бачимо наявність двох класів. І ось те, що помилково називалося робочим класом і службовцями являло собою один клас це був клас, пролетаріат.

А колгоспне кооперативне селянство представляв собою клас дрібної буржуазії. І ось коли після смерті Сталіна були розігнані МТС і техніка була передана в колгоспи, ось тоді дрібна буржуазія отримала в руки основні засоби виробництва.

При цьому нарівні з пролетаріатом користуючись загальним фондом споживання. У них було і безкоштовну освіту і безкоштовна медицина, пенсійне забезпечення, все теж саме. Але за принципом буржуазії все твоє це наше спільне, а моє-це моє.

І в результаті ми отримали після Великої вітчизняної війни, коли основна частина загиблих це були робітники,інженери, офіцери, тобто ті люди, які представляють собою клас пролетаріату. До влади поступово почало приходити ось те саме кооперативно-колгоспне селянство або дрібна буржуазія. Тому й почалося переродження нашої радянської країни при збереженні форми, її зміст стало трохи змінюватися.

Точками в цьому були: 22 з’їзд партії, коли на з’їзді партії відмовилися від принципу «держава диктатури пролетаріату», назвавши це «загальнонародною державою», Хрущовські реформи, як я вже говорив, перетворили колгоспне господарство в розсадники дрібної буржуазії, Косигінська реформи 1965 року — зруйнували единонародный господарський комплекс, тобто кожне підприємство стало звітувати по прибутку і рентабельності. Створилися нерівні умови оплати праці на різних підприємствах, що послужило перетворенню класу пролетаріату повернуло назад в клас найманих робітників. Коли стали не цікаві політичні проблеми, а турбувалися тільки про свій економічний стан.

Закріплення в конституції 1977 року 6 пункту, що комуністична партія під назвою є керівної, спрямовуючої силою нашого суспільства і ще більше віддалила найманих працівників від реальної політичної боротьби за свої права і за свої класові цілі.

Остання спроба серйозного виступи пролетаріату — це Новочеркаську 1962 року, коли ця демонстрація була розстріляна. Подальше розкладання пролетаріату, перетворення його в найманих працівників призвело до ліквідації Радянської влади, як форми державної влади.

Тепер ми з вами поговоримо про період ліберального-глобалізму, в якому ми з вами живемо.

Що сьогодні являє собою пролетаріат?

Ось тут формулу Маркса необхідно доповнити. Те, що сказав Маркс, що пролетаріат це наймані працівники, які не мають засобів виробництва і який на ринку праці може запропонувати своє вміння, свою працю, свої робочі руки. Це необхідна умова, але сьогодні вже недостатньо.

Необхідно ще кілька умов:

1.Щоб кожен працівник усвідомив хто він такий на цій землі.

То він за своїм мисленням пролетар, то найманий працівник.

2. Усвідомила — це повинен розібратися в своїх класових цілях і завданнях.

Тобто його головною класової метою і головною класової метою завданням стоїть побудову комуністичного суспільства.

3. Усвідомивши це, він зобов’язаний вступити в політичну боротьбу з буржуазією. Інакше він цього не доб’ється.

Причому боротьбу не еволюційну, не участь у різних виборах, не з нескінченними мітингами проти одного з щупальця восьминога або за свої економічні права. Він повинен висувати політичні вимоги, у главу кута їх ставити, ті які зрозумілі і близькі переважній більшості населення нашої країни.

В єдиному строю мають об’єднатися всі професії, які складають групу найманих працівників: це і робочі заводів, фермери, лікарі, вчителі, інженери, вчені, офіцери. Всі вони сьогодні є найманими працівниками. Навіть офіцери, які раніше служили, за 25 років до виходу у відставку або в запас. І ті сьогодні переведено на 5-річний контракт. Тобто поставлені в дуже залежне становище.

Під примхою буржуазії, які будуть вирішувати, а чи потрібні ці офіцери чи ні? А треба то військове училище чи не треба? А потрібна військова наука чи ні? Та й взагалі інша наука?

Тому сьогодні наше завдання в тому і полягає, щоб роз’яснити всім цим категоріям трудящих.

Хто вони такі, їх класові цілі та завдання і необхідність політичної боротьби. І для цього нам потрібні не стрибки на трибунах, не посвисти на різних мітингах, резолюція які, через 5 хвилин викидаються назовні. А ясна створення тих самих пролетарських батальйонів, скутих залізною дисципліною, тобто здійснення на ділі диктатури пролетаріату.

Як я вам уже казав, диктатура не народжується на порожньому місці.

Нам необхідно вибудовувати систему пролетарської солідарності. Тобто якщо якийсь скільки завгодно маленький колектив висуває політичні вимоги, ми повинні через наші ЗМІ, через наші осередки на місцях організовувати рух солідарності. Мітинги — це солідарність з підтримки політичних вимог. Страйк — це солідарність з підтримки політичних вимог. Демонстрації — солідарність.

Ми повинні піти далі. Ми повинні, через всю цю систему створити єдиний російський страйковий комітет, який вже буде висувати суто політичні вимоги. З тим, щоб він привів людей до загального політичного страйку, яка з’явиться першим кроком диктатури пролетаріату.

Подальші кроки диктатури пролетаріату будуть залежати від того, які методи боротьби нав’яже нам буржуазія. Але ми повинні бути готові до всього.

Автор: М. А. Соркін (06.12.2019 р.)

Інформагентство “Криголам”