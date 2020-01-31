Повінь – зміна системи

Menu
Close

Школы Киева переводят на шведский стол

31.01.2020

В половине столичных школ ученики выбирают блюда по принципу шведского стола или с двух-трех предложенных блюд. Как сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, в школьные завтраки обязательно включены свежие овощи и фрукты, йогурты и напитки на выбор.

Вице-председатель КГГА отметил, что если питание в школах будет некачественным, то компания, которая кормит детей, может быть оштрафована на 20% от суммы договора.

“Наша задача – сделать качественным школьное питание во всех столичных школах”, – подчеркнул Валентин Мондриевский.

Читайте також:   Британські спецслужби розслідують роль Кремля у витоку секретних документів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *