Школы Киева переводят на шведский стол

В половине столичных школ ученики выбирают блюда по принципу шведского стола или с двух-трех предложенных блюд. Как сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, в школьные завтраки обязательно включены свежие овощи и фрукты, йогурты и напитки на выбор.

Вице-председатель КГГА отметил, что если питание в школах будет некачественным, то компания, которая кормит детей, может быть оштрафована на 20% от суммы договора.

“Наша задача – сделать качественным школьное питание во всех столичных школах”, – подчеркнул Валентин Мондриевский.