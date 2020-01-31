У Львові чоловік під час допиту викрав у поліцейського зброю та посвідчення, після чого втік

Справу щодо нього направили до суду.

У Львові правоохоронці підозрюють чоловіка в низці злочинів, у тому числі – крадіжці зброї та документів у поліцейського під час перебування у відділку.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Львівщини, інцидент стався 5 грудня 2019 року. Чоловіка вчергове запросили до райвідділку для з’ясування обставин крадіжок. Під час спілкування з ним поліцейському стало погано і він знепритомнів.

“Скориставшись безпорадним станом правоохоронця, фігурант замість того аби викликати швидку чи покликати когось на допомогу, викрав у поліцейського зброю і його службове посвідчення та подався навтьоки”, – йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали.

Нині правоохоронці завершили досудове розслідування щодо нього. Чоловіка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу. Мова йде про викрадення вогнепальної зброї, незаконне поводження зі зброєю, викрадення та привласнення документів тощо. Справу направили до суду, підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.