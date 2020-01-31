Мати п’ятьох дітей не вижила після «застілля» з фальсифікатом

Причиною загибелі чотирьох людей в Півниках міг стати підроблений алкоголь. Така остання версія НП у Володимирській області.

Інформація про трагедію з’явилася напередодні. Один чоловік помер від отруєння, трьох постраждалих доставили в лікарню. Але допомогти їм лікарі не змогли. Інформацію підтвердили в СК по Володимирській області. Серед загиблих — молода багатодітна жінка, мати п’ятьох дітей. Інші жертви — молоді люди з Рязанської області, які приїхали на заробітки.

Спочатку у слідчих органів була версія, що всі загиблі вжили всередину технічну рідину. Цей варіант викликав великі сумніви у місцевих жителів. На їхню думку, нещастя сталося з пристойними людьми, які навряд чи стали б пити “незамерзайку”. Цілком ймовірно, що хтось пригостив загиблих фальсифікатом. Можливо, це був так званий коньячний спирт з села Аннина.