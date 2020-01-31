На Закарпатті чоловік з двома ножами напав на поліцейського

У Берегівському районі поліцейські затримали чоловіка, який намагався завдати поранення ножем поліцейському, який приїхав на виклик.

Інцидент стався в селі Нижні Ремети. За викликом виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що 42-річний місцевий житель ножем намагався заподіяти правоохоронцям тілесні ушкодження.

«Оскільки на попередження чоловік не реагував, поліцейським довелося здійснити попереджувальні постріли. В результаті застосування зброї жертв і травмованих немає», – йдеться в повідомленні управління Нацполиции в Закарпатській області.

З місця події вилучили два ножі, один з яких зовні схожий на штик-ніж, а інший – на мисливський.

За фактом посягання на життя співробітників поліції відкрито кримінальне провадження (ст. 348 КК України). Чоловіка затримали і помістили в ізолятор тимчасового утримання.