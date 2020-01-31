МВФ готовий фінансово підтримати боротьбу з китайським коронавірусом

Міжнародний валютний фонд поки не може оцінити економічні наслідки від поширення китайської коронавіруса, але готовий надати Китаю та іншим постраждалим країнам допомогу для подолання наслідків лиха. Про це заявив представник фонду Джеррі Райс.

«МВФ готовий допомогти країнам впоратися з економічними наслідками нового коронавіруса», — заявив Райс.

Він додав, що МВФ уважно стежить за ситуацією, про яку повідомило китайське уряд і Всесвітня організація здравоохраниения, «але поки занадто рано оцінювати економічні наслідки спалаху хвороби».

Райс вважає, що ці наслідки «значною мірою залежать від темпів поширення і ступеня впливу коронавіруса» на людей.

За останніми даними, в Китаї зареєстровано 9700 випадків захворювання коронавірусом, 213 осіб померли від викликаної ним хвороби.