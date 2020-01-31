У Бородянського вирішили долю законопроекту про дезінформації

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський в ефірі ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» увечері 30 січня розповів, що ведеться доопрацювання законопроекту про дезінформації на основі отриманих від медіаспільноти зауважень, передає Гордон.

«Ми хочемо конструктивного діалогу і ми шукаємо відповіді на питання постійно. Ми провели у вівторок стратегічну сесію з великою кількістю журналістів і медіаспільноти, ми отримали зворотний зв’язок, розбили всі зауваження в групи і зараз працюємо з кожною групою зауважень, а потім повернемося до суспільству, потім переробимо законопроект зі стейкхолдерами і повернемо його ще раз, покажемо цей законопроект», – сказав Бородянський.

Він зазначив, що законопроект про дезінформації важливий через зростання числа фейків.

Він підкреслив, що асоціація професійних журналістів повинна бути створена для того, щоб забезпечувати журналістському співтовариству дотримання етичного кодексу.

«Ми створюємо систему, в якій є можливість відокремити журналістів, які говорять правду, від журналістів, які не говорять правду. Причому не державою розділити, а самими журналістами», – додав Бородянський.

Законопроект про дезінформації, який передбачає адміністративну і кримінальну відповідальність за поширення недостовірних даних засобами масової інформації, глава Мінкульту Бородянський представив 17 січня.

Згідно йому, зокрема, поширення дезінформації за умови добровільного спростування, починаючи з третього факту порушення протягом одного року, передбачає покарання у вигляді 1000 мінімальних зарплат за кожне порушення (мінімальна зарплата з 1 січня 2020 року складає 4723 грн; таким чином, штраф складе 4,7 млн грн). У разі якщо ЗМІ відмовиться добровільно спростувати «дезінформацію», штраф збільшиться до 2000 мінімальних зарплат за кожен факт (9,4 млн грн).

Відстежувати публікації в ЗМІ, що містять ознаки дезінформації, повинен буде уповноважений з питань інформації, який призначається Кабінетом Міністрів.

Крім того, на слайдах, які демонструвалися під час презентації 17 січня, говорилося, що поширення дезінформації при певних умовах може каратися тюремним ув’язненням на термін від двох до семи років. Зокрема, позбавлення волі передбачено за «систематичне навмисне поширення дезінформації», яка становить загрозу національній безпеці, за поширення дезінформації, вчинене організованою групою або повторно. Тюремний термін також передбачений за дезінформацію, яка призвела до тяжких наслідків, за використання ботів для поширення дезінформації та за фінансування поширення фейків.

24 січня Бородянський заявив, що законопроект не передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення.

В Інституті масової інформації вважають, що законопроект про дезінформації та заходи по боротьбі з нею містить неоднозначні норми, які неприпустимі в демократичному суспільстві.

Генеральний секретар Європейської федерації журналістів Рікардо Гутьєррес підкреслив, що держава не повинна обмежувати діяльність працівників ЗМІ.

Занепокоєння з приводу законопроекту висловили і в ОБСЄ. Представник організації з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір підкреслив, що боротьба з дезінформацією не повинна відбуватися за рахунок свободи ЗМІ.