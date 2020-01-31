В Україні продовжили термін відбору нових прокурорів на вакантні посади в ОГП

Термін відбору прокурорів на вакантні посади в Офісі Генерального прокурора (ОГП) продовжено до 9 лютого 2020 наказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки.

«Наказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки термін відбору прокурорів на вакантні посади в Офісі Генерального прокурора продовжено до 9 лютого 2020 включно», — зазначили в Офісі генпрокурора.

В ОГП пояснили таке рішення як «крок назустріч кандидатів на посади в Офіс».

«Підготовка пакету документів займає багато часу, тому деякі кандидати не встигають подати документи в заздалегідь встановлені терміни», — додали в ОГП.