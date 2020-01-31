ДБР затримало поліцейської за вимагання хабара в тисячу доларів

Поліцейський вимагав гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань міста Хмельницький затримали поліцейського і цивільного його спільника на вимаганні хабара в тисячу доларів США. Про це. з посиланням на публікацію прес-служби Бюро в соціальній мережі Facebook, повідомляє «Бізнес.медіа» у п’ятницю, 31 січня.

За даними ДБР, помічник чергового Київського відділення Вінницького відділу поліції разом з посередником вимагали у заявника тисячу доларів слідчому за непритягнення до кримінальної відповідальності за незаконний оборот наркотиків.

Співробітники ДБР затримали підозрюваних 30 січня після отримання неправомірної вигоди в розмірі 650 дол США. Перед затриманням зловмисники намагалися викинути гроші в туалет.

Слідчі дії тривають. У разі, якщо вина підозрюваних буде доведена, то їм загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.