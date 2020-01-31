«Повісили під російським»: бойовики влаштували провокацію з прапором України

В районі Светлодарской дуги на Донбасі підрозділу НВФ встановили перевернутий догори ногами український прапор і зверху повісили російський триколор. Про це військові ВСУ розповіли журналістам «5 каналу».

Військові зазначають, що прапор з’явився невдовзі після ротації НВФ:

«По ходу, що у них ротація була. Так як заїхали першу ніч і почали так себе вести. Приїхали показати, що вони є … Перший прапор ми, коли ми заїжджали, то там був, ще до нас. Російський. А другий буквально пару днів тому вони поставили. Були обстріли з їх боку, а на ранок вже помітили, що прапор варто».