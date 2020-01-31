МЗС України: дуже конструктивна зустріч з Держсекретарем США Майком Помпео

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко і Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео провели в Києві «дуже конструктивну зустріч», було підтверджено налаштованість сторін на поглиблення стратегічного партнерства.

Про це повідомила в Твіттері 31 січня прес-секретар зовнішньополітичного відомства України Катерина Зеленко.

«Дуже конструктивна зустріч міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з Державним секретарем США Майком Помпео в Києві», – написала Зеленко.

Вона перерахувала теми, які були порушені під час переговорів: подальше поглиблення стратегічного партнерства США і України, просування військово-економічного співробітництва та посилення двопартійної підтримки США в Україні.

За підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео зазначив, що «українці повинні знати, що Україна – це важлива країна».

«Ми з президентом змогли обговорити відносини між Україною і Росією, Сполучені Штати захищають суверенітет України, її територіальну цілісність, ми продовжуємо підтримувати Україну в бажанні приєднатися до НАТО і Євросоюзу. Ми відновили роботу комісії США – Україна з питань стратегічного партнерства, видали Кримську декларацію, де чітко сказано, що Крим – це частина України. США ніколи не визнають російську анексію Криму», – зазначив Майк Помпео на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, яку транслювала 31 січня Українська служба «Радіо Свобода».

Він також зазначив, що фінансова підтримка України для забезпечення сектору безпеки буде продовжуватися.

«Ми будемо шукати дипломатичні рішення і також рішення забезпечення безпеки України. Ми ніколи не підтримаємо нічого, крім того, щоб був український контроль над суверенною територією. Ми будемо продовжувати проводити дипломатичні рішення для питань щодо Росії», – сказав Держсекретар США.

Нагадаємо, що Держсекретар США Помпео з 29 січня по 4 лютого 2020 року відвідує Великобританію, Україну, Білорусь, Казахстан і Узбекистан. «В Мінську, 1 лютого, Державний секретар зустрінеться з президентом Лукашенком і міністром закордонних справ Володимиром Макєєвим, щоб підкреслити прихильність США суверенної, незалежної, стабільної і процвітаючої Білорусі та підтвердити наше бажання нормалізувати наші двосторонні відносини», – підкреслюється в повідомленні на сайті Державного департаменту США.

В інформаційному листі на сторінці посольства США в Україні зазначається, що Сполучені Штати підтримують Україну в її протистоянні російської агресії та дезінформації, і її реформаторських зусиллях щодо викорінення корупції.

«З 2014 року США надали Україні в цілому більше 3,3 мільярда доларів допомоги, включаючи допомогу з безпеки і в інших галузях, а також три суверенні гарантії по одному мільярду доларів», – наголошується в повідомленні.