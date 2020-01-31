У США чоловік зірвав джекпот в 400 млн доларів

Після того, як буде виплачений податок на виграш, щасливчику дістанеться 274,5 млн

Мешканець американського штату Флорида виграв у лотерею Powerball 396,9 мільйона доларів. У квитку, який придбав чоловік, збіглися всі шість чисел, пише CNN.

Після того, як буде виплачений податок на виграш, щасливчику дістанеться 274,5 мільйонів доларів. Забрати свій статок він повинен буде протягом шести місяців.

До речі, пощастило не тільки йому, але і магазину 7-Eleven в Боніта-Спрінгсі, де був придбаний лотерейний квиток. Торговому закладу перерахують 100 тисяч доларів.

Наступний розіграш Powerball відбудеться в суботу. Можливий джекпот – 40 мільйонів доларів.