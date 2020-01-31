РосСМИ написали про вбивство Цемаха

Російський пропагандистський ресурс RT опублікував новину про вбивство фігуранта розслідування катастрофи малазійського лайнера МН-17 на Донбасі Володимира Цемаха.

Так, публікація про смерть бойовика з’явилася на сайті RT, але через деякий час була видалена.

Так, ЗМІ опублікували скріншоти нібито зламаної листування родичів Цемаха. З листування випливає, що Цемах поїхав до Москви у справах 26 січня 2020 року, після чого зв’язок з ним було втрачено.

Новина була доступна на сайті протягом приблизно п’яти хвилин, після чого вона була видалена.