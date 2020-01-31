У Китаї захвилювалися, що Укрпошта спалює їх посилки з-за нового вірусу

Китайські партнери компанії «Укрпошта» уточнювали у керівництва, чи дійсно в Україні прийняли закон про спалюванні посилок на тлі епідемії смертельної коронавіруса.

Про це розповів перший заступник гендиректора Олександр Перцовський.

«Нас китайські партнери запитують, чи дійсно в Україні вийшов закон про спалюванні посилок. Жарти жартами, але вони бояться, що українці в паніці більше китайців», — зазначив Перцовський.

З його слів, кількість не забраних посилок з Китаю останнім часом становить 3-5% і не зростає. Зазвичай Укрпошта отримує близько 100 тис. посилок з КНР щодня, а зараз кількість скоротилася до 70-80 тис.

«Фактичний шанс, щоб вірус подорожував — усе, що на сьогоднішній день відомо, — такого шансу немає «, — підкреслив заступник голови компанії.

Перцовський додав, що посилки йдуть з Китаю не безпосередньо, а транзитом. Усі відправлення переглядають за допомогою рентгена. При цьому на по прибуттю в відділення Укрпошта ” не проводить ніяких маніпуляцій.

«Усім потрібно зберігати спокій, ми керуємося виключно офіційними даними та установками як Всесвітньої організації охорони здоров’я, так і Всесвітнього поштового союзу. На сьогоднішній день ніяких обмежень на товарний облік, на поштові відправлення з Китаю немає», — резюмував він.