«Золотий» землесос: «Дельта-Лоцман» регулярно витрачає десятки мільйонів на ремонт одного судна

Філія «Дельта-Лоцман» ДП «АМПУ» в черговий раз уклав договір на ремонт землесоса «Тилігульський» і заплатить за це майже 80 млн гривень з ПДВ. Про це редакція 368.media дізналася з публікації на сайті відкритих електронних закупівель ProZorro.

На цей раз тендер на ремонт землесоса виграло одеське ТОВ «Симплекс-С», запропонувавши ціну в 79,8 млн гривень з ПДВ. Ремонтувати судно збираються на території Херсонського річкового порту.

Варто відзначити, що інші учасники розіграшу тендеру ТОВ «Босфор-Одеса» і ТОВ «Тепломашпрогресс» запропонували вартість ненабагато більше. Приміром, «Босфор-Одеса» погодився відремонтувати землесос всього на одну гривню дорожче, ніж «Симплекс-С», що може говорити про змову між цими двома фірмами. Ціна, виставлена ТОВ «Тепломашпрогресс», виявилася вище на 90 тис гривень.

Крім того, між ТОВ «Симплекс-С» та ТОВ «Босфор-Одеса» легко простежується зв’язок: ТОВ «Симплекс-С» зареєстроване за однією адресою з цілим рядом підприємств, які очолює Руслан Мерзляков, він же є головою одеського ТОВ «Актив Лис», яке розташоване там же, де і ТОВ «Ок-Ойл Логістик», а керівник цієї фірми Олег Алієв очолює і ТОВ «Босфор-Одеса».

Аналогічним чином можна простежити зв’язок між «Симлекс-С» і «Тепломашпрогресс». Главою і власником першої фірми офіційно значиться одесит Андрій Свистун. Вона на даний момент судиться з ТОВ «Київський завод суднобудування і судноремонту» — там одеську фірму звинувачують у несплаті 210,5 тис. гривень за надані за договором послуги.

Варто також відзначити, що «Дельта-Лоцман» регулярно витрачає на ремонт землесоса «Тилігульський» десятки мільйонів гривень. Зокрема, в 2009 році судно за 11,5 млн гривень ремонтувало ВАТ «Суднобудівний завод «Лиман», у 2012 році — Чорноморський суднобудівний завод Вадима Новинського за 59,6 млн гривень, а в 2016 році — ПРАТ «Дунайсудоремонт» за 58 млн гривень. Крім того, 2016 року для земснаряду замовили блоки циліндрів за 1,7 млн гривень у ТОВ «Марко Лтд», а вже через рік, у 2017-му, заплатили ТОВ «Електрик Інжиніринг» 514 тис. гривень за їх ремонт.

Нагадаємо, що керував ДП «Дельта-Лоцман» Олександр Голодницький. У січні його призначили в.о. обов’язки начальника ДП «АМПУ» замість Райвиса Вецкаганса.

Цікаво, що в офіційній біографії Голодницкого на сайті АМПУ значиться, що керував ДП «Дельта-Лоцман» він з 2008 по 2013 роки, хоча, згідно з офіційними даними держреєстрів, очолив підприємство Голодницький в перший раз в 2005 році. Його тодішнє призначення було зустрінуте масштабними акціями протесту працівників підприємства, а буквально за рік під його керівництвом ДП «Дельта-Лоцман» стало збитковим.