Керівництво ДП «Львіввугілля» і збагачувальної фабрики підозрюють у змові для розтрати коштів

Адміністрації ДП «Львіввугілля» і збагачувальної фабрики ВАТ «Львівська вугільна компанія» підозрюють у зловживанні становищем, привласнення та розтрату бюджетних коштів. Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 КК.

Зокрема, за даними слідства, керівництво ДП «Львіввугілля» розтратив кошти підприємства, нараховуючи зарплату співробітникам за час, що ті за фактом не відпрацювали. Крім того, керівництво підозрюють у змові з адміністрацією збагачувальної фабрики ВАТ «Львівська вугільна компанія», внаслідок чого фабриці безпідставно перерахували кошти за фактично не надані послуги, підробивши для цього відповідну документацію.

На початку 2019 року адміністрація ДП «Львіввугілля» провела тендер на закупівлю послуг по збагаченню вугілля на загальну суму майже в 133,5 млн гривень, переможцем очікувано стала «Львівська вугільна компанія», по суті, єдине в регіоні підприємство, що займається збагаченням вугілля.

За умовами тендеру компанія зобов’язалася надати ДП «Львіввугілля» послуги зі збагачення вугілля, а ДП «Львіввугілля», в свою чергу, прийняти і оплатити надані послуги. При цьому оплатити послуги повинні були за умовами договору після проведення збагачення на підставі актів про виконання робіт.

При цьому за вказівкою в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» Олега Акімова на рахунок «Львівської вугільної компанії» безпідставно перерахували 15 млн гривень при відсутності необхідних документів. Щоб приховати розкрадання коштів Акімов, за даними слідства, доручив главі управління технічного контролю якості вугілля і стандартів ДП «Львіввугілля» і голови «Львівської вугільної компанії» підготувати та підписати акти з явно недостовірними відомостями про нібито надані послуги зі збагачення вугілля, що і було зроблено.

Варто зазначити, що на даний момент ДП «Львіввугілля» перебуває у процесі припинення діяльності, а у відношенні ВАТ «Львівська вугільна компанія» почали справу про банкрутство — на даний момент там запущена процедура санації. Керуючої санацією з 26 вересня 2019 року призначена Ірина Степаненко, але на момент укладання угоди керував компанією Володимир Постоленко. 37,5% акцій підприємства належить ФДМУ, інші акції у ТОВ «СТУ», ТОВ «АСП Трейд Груп» і ТОВ «Ифорас», які так чи інакше пов’язані з Наталією Королевською.

Що стосується ТОВ «АСП Трейд Груп», то воно оформлене на Олега Погодіна, уродженця Луганської області, який у 2007-2010 роках обіймав керівні посади в ДП «Вугілля України», а в грудні 2013 року при Вікторі Януковичі став першим заступником міністра соціальної політики.

Погодін також був на 29-ій позиції в списку партії «Україна вперед» Наталії Королевської і є його кумом. ТОВ «Ифорас» оформлено на Романа Зенова, першого заступника голови Держпраці за міністра соцполітики Королевської, керує фірмою знову ж Олег Погодін. 100% в статутному фонді ТОВ «СТУ» належить київському ТОВ «Бас Тур», яке оформлено на Дмитра Мазурчака та Дениса Ігнатьєва. Останній в 2012 році був членом окружної виборчої комісії від партії Королевської.