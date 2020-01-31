Der Spiegel: Що ваші діти повинні знати про коронавирусе

Знання це не тільки сила, але і спокій. Останнім часом страх, викликаний коронавірусом, поширюється набагато швидше, ніж сам вірус.

Я хочу зупинитися на тому, як ця проблема розглядається в Німеччині з точки зору впливу на психіку дитини, який також чує про це захворювання. Щоб уникнути паніки, німецьке видання der Spiegel пропонує матеріал, який допоможе батькам ознайомити дітей з тим, що пов’язане з цією хворобою. Нижче я наводжу переклад цієї статті. Отже.

Тисячі людей заразилися новим вірусом. Як він передається? Що відбувається в тілі?

Все більше і більше людей заражаються новим коронавірусом, який може викликати захворювання легенів. Гірше всього ситуація в Китаї. Багато людей вже померли і тисячі заразилися. Інші азіатські країни і Європа також були інфіковані, іншими словами, заражені вірусом. В Німеччині до сих пір відомо про чотирьох випадках.

Перші зараження вірусом були в Китаї, в місті Ухань. Ймовірно, зараження вірусом почалося від тварин на рибно-м’ясному ринку.

Вірус належить до родини так званого коронавіруса. Є кілька типів вірусу. Деякі нешкідливі і викликають тільки легкий кашель і нежить. Інші, такі, як «коронавірус», призводять до більш серйозних захворювань. Це може привести до високої температури, сильного кашлю і навіть пневмонії.

Особливо це небезпечно для людей зі слабкою імунною системою, які вже в літньому віці або ослаблені іншим захворюванням.

Чому вірус може поширюватися так швидко?

З кількох причин: так як це новий тип вірусу, про нього мало що відомо. Також немає ніяких вакцини або ліків проти нього. Тому єдиним способом стримування поширення вірусу є карантин. Це означає ізолювати хворих, щоб захистити здорових людей.

Інша причина швидкого розповсюдження: люди, заражені вірусом, можуть передати його ще до того, як вони самі помітять ознаки хвороби. Звичайно, ніхто не хоче навмисно заражати інших. Тому, коли ви відчуваєте себе здоровим, ви не надто обережні, коли маєте справу з іншими.

Швидкість поширення вірусу залежить від того, скільки людей проживають разом.

Як передається вірус?

Вважається, що він передається крапельної інфекцією, наприклад, при чханні або кашлі. Щоб знизити ризик зараження, важливо ретельно мити руки і бути на відстані від хворих людей.

Що відбувається в Китаї?

Уряд агресивно бореться з поширенням вірусу. У місті Ухань і деяких інших містах в даний час близько 50 мільйонів осіб перебувають на карантині. Вони ізольовані від решти країни, немає поїздів. Їжа закінчується, і люди не знають, коли закінчиться їх скрутне становище.

Крім того, по всій країні були продовжені канікули, школи, університети і дитячі сади на даний момент закриті. Також перенесені зимові Ігри — загальнонаціональні спортивні змагання. Це спрямовано на запобігання того, щоб багато людей збиралися разом в одному місці і заражали один одного. Торгівля дикими тваринами заборонена, у багатьох містах люди повинні носити маски для обличчя.

А як із цим справи в Німеччині?

Небезпека коронавіруса в нашій країні не можна порівнювати з Китаєм. Поки в Німеччині відомі лише чотири випадки зараження цим вірусом. Інфіковані проходять лікування, перевіряються також ті, з ким вони контактували в останні дні.

Німецькі громадяни, які в даний час знаходяться в китайському регіоні навколо міста Ухань, підлягають евакуації.

Володимир ГЛОМОЗДА