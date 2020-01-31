Из Центра соцреабилитации под Киевом сбежали дети

Макаровское отделение полиции объявило в розыск двух воспитанников областного центра социально-психологической реабилитации детей – 16-летнего Вячеслава Семку и 15-летнего Вячеслава Осницкого. Подростки 30 января самовольно покинули учреждение в селе Копылов и до сих пор не появились, сообщили в Службе розыска детей ГУ Нацполиции Киевской области.

Вячеслав Семка был одет в черную кожаную куртку и темные спортивные штаны, обут в черные кроссовки.

Вячеслав Осницкий был в длинной черной куртке и темно-серых спортивных штанах.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении детей, просят сообщать на спецлинию полиции по номеру 102.

Напомним, из данного учреждения уже сбегали воспитанники. Четверо подростков спустились на простынях из окна второго этажа.