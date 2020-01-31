Нацбанк продав $50 млн, але не зупинив подорожчання долара. Курс активно зростає

Курс долара продовжує активно йти вгору. 31 січня міжбанк відкривався вже вище за психологічну позначку — в рамках 24,95-25,0 грн/$. А готівковою валютою на оптовому ринку торгували по 24,88-24,95 грн/$.

Долара дуже не вистачає. Бізнес відмовляється його продавати, оскільки нарешті отримав виплати ПДВ (17,7 млрд грн), і у нього вистачає гривні. З подачі МВФ у лютому 2019 року Нацбанк максимально спростив правила конвертації валютної виручки, і наші компанії більше не зобов’язані продавати 50% заробленої валюти. Можуть робити з нею, що хочуть. А зараз бізнес продавати не хоче. Адже валюта дорожчає щодня.

Натомість долар різко знадобився іноземцям, які не вірять в економічне зростання від уряду Олексія Гончарука, і виводять зараз свої капітали з України. Нацбанк свого часу говорив, що відтоку капіталів з ОВДП-піраміди не буде, але це відбувається. Тому і найшла коса на камінь. Попит на валюту на міжбанку великий, а продажу зовсім мало.

Нацбанк начебто намагається рятувати ситуацію — активно продає сьогодні з ранку долар: всього реалізував $50 млн. Продає дорого — за 25,05 грн/$, не намагається спускати котирування. Що не додає оптимізму, тому безготівкові ціни ростуть.

Станом на 12:30 міжбанк був на рівні 25,05-25,08 грн/$. А в обмінниках готівкова валюта на продажу вже стоїть за 25,20 грн/$ (це у держбанків, у комерційних дорожче — до 25,40 грн/$), на купівлю — 24,80-24,90 грн/$. Якщо безготівкові котирування продовжать зростати, то і готівка ще підніметься в ціні.

dubinsky.pro