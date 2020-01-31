Україна сподівається на скасування сталевий мита Трампа — Зеленський

Україна розраховує на скасування мита на імпорт сталі з боку США. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео.

«Ми розраховуємо, що США зможуть усунути торгові обмеження, такі як захисні мита на імпорт сталі у розмірі 25%. Це чутливе питання для нашого металургійного експорту. Також ми сподіваємося на скасування цього мита для України», — зазначив він.

Як відомо, президент США Дональд Трамп ввів 25%-ве мито на імпорт сталі у березні 2018 року. Проте пізніше для деяких країн були зроблені виключення.

Зокрема найближчі сусіди США – Канада і Мексика – були звільнені від мита після переформатування торгового угоди між трьома країнами. Ще для виробників з трьох країн – Аргентини, Бразилії та Південній Кореї – мито в 25% була замінена на квоту. Крім того США відмовились ввозити мито щодо австралійських виробників через «непорушних дружніх відносин» між країнами.