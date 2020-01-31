Кличко показав відео з вандалами, повредившими LED-підсвічування на Алеї художників

У Києві камери відеоспостереження зафіксували момент скоєння акту вандалізму на Алеї художників. Запис виклав на своїй сторінці в Facebook мер Києва Віталій Кличко.

На ролику можна побачити, як молодий чоловік вириває дроти з поручнів оглядового майданчика. При цьому присутні і інші підлітки.

«Камери відеоспостереження зафіксували групу молодих людей, які «самостверджувалися», паплюжачи об’єкт, який вже так полюбився киянам і гостям столиці», — написав градоначальник.

Він додав, що місцева влада звернулася до Подільського управління київської поліції і передала їм записи.

«Я б взагалі для таких «недогероев» застосовував виправні роботи», — додав Кличко.