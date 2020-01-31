ДТП з авто Lexus на «зустрічці» в Миколаєві: матеріали розслідування передали до суду

Миколаївські слідчі завершили розслідування обставин аварії, яка сталася в Миколаєві 7 грудня минулого року на пр. в Богоявленському Ингульском районі Миколаєва.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Під час досудового розслідування було проведено низку експертиз, зокрема, транспортно-трасологічна, результати яких підтверджують, що зіткнення транспортних засобів відбувалося в смузі руху автомобіля Daewoo Lanos, водій Lexus виїхав на смугу зустрічного руху.

А висновки експертизи обставин механізму ДТП вказують, що в діях водія Lexus вбачаються порушення Правил дорожнього руху, які перебувають у причинному зв’язку з наслідками автоаварії.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні поліцейські передали на розгляд суду Інгульського району Миколаєва.

Нагадаємо, вночі в суботу, 7 грудня, на перетині Богоявленського проспекту та вул. Авангардрой автомобіль «Лексус» виїхав на зустрічну смугу, де він врізався у таксі. В результаті аварії водій таксі Юрій Мавродиев і його пасажир Олександр Санько загинули на місці події. В обох загиблих залишилися сім’ї з малолітніми дітьми.

Відразу після аварії водія і пасажирів «Лексуса» швидка допомога доставила у ЛІКАРНЮ. Оглянули постраждалих лікарі прийшли до висновку, що серйозних травм ніхто з них не отримав. Після цього потерпілі пішли з лікарні.

За кермом «Лексуса» був Віктор Лобанов. Йому 21 рік, він є студентом Національного університету кораблебудування. Пізніше виявилося, що він син відомого в Миколаєві лікаря Валерія Лобанова.

В ту ніч хлопець опинився за кермом «Лексуса» випадково: власник автомобіля, «відпочивав» разом з подругою в одному з розважальних закладів міста, вживав там спиртне. Щоб не сідати за кермо п’яним, він зателефонував своєму товаришеві, яким і виявився Віктор Лобанов. Таким чином в автомобіль сіли три людини: власник «Лексуса» Олег, його подруга, а за кермо сів Віктор.

Слідчими відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

В той же день 21-річного водія Lexus слідчі затримали в порядку ст. 208 КПК України і оголосили йому про підозру у вчиненні злочину. Підозрюваний свою вину визнав і розкаявся. 28 січня Лобанова помістили під домашній арешт.