Надії на зняття санкцій звалилися остаточно

Санкції США проти Росії залишаться в силі до відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, заявив державний секретар США Майк Помпео.

“Хороша дискусія (з міністром закордонних справ України – прим. ред.) Вадим Пристайко. США вітають зусилля України по встановленню миру на Донбасі. Росія повинна відповісти взаємністю. Наші санкції будуть діяти до тих пір, поки територіальна цілісність і суверенітет України не будуть відновлені”, – зазначив Помпео в п’ятницю після зустрічі в Києві з Пристайко, повідомляє “Інтерфакс”.

Помпео 31 січня перебуває c візитом на Україні. Держсекретар вже провів зустрічі з Пристайко, президентом України Володимиром Зеленським і предстоятелем Православної церкви, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

Помпео вшанував пам’ять загиблих в Донбасі українців, поклавши квіти до меморіалу “Стіна пам’яті загиблих за Україну” у Михайлівського золотоверхого монастиря.