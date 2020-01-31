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На Борщаговке произошло смертельное ДТП

31.01.2020

Водитель грузовика сбил насмерть женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает “Киев оперативный”.

По предварительным данным, водитель загруженного песком грузовика ЗИЛ ехал по улице Жолудева в сторону улицы Симиренко и сбил женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После водитель грузовика скрылся, оставив пострадавшую лежать на тротуаре.

От полученных травм женщина скончалась. Прибывшие медики констатировали смерть. Женщине было 45 лет.

Грузовик остановили неравнодушные автомобилисты на выезде на улицу Симиренко.

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