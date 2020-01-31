Величезні черги за їжею і автомати на болтах: Як вчаться військові Старычах

23 травня 2019 року вступаючи на посаду начальника Генерального штабу Руслан Хомчак виступив з гучною промовою. Він заявив, що тепер в армії головна цінність — це людина.

Тоді він наказав припинити показуху, підміну понять і «окозамыливание», а також створити належні умови служби особового складу.

«Забезпечити підготовку військ за стандартами НАТО з впровадженням набутого досвіду», — заявляв тоді начальник Генштабу.

Як його підлеглі виконали наказ і чи змінились умови служби та навчання з приходом нового Начальника Генштабу, показує ситуація в 184 навчальному центрі в Старычах.

Так, військовослужбовці, які проходять навчання в навчальному центрі, публікують у соціальних мережах відео величезних черг в їдальню.

Ми дізналися у військових, які зараз проходять підготовку в Центрі, виявилося, що така ситуація триває вже кілька років. У тому числі і зараз. Як розповів один із сержантів, їм доводиться щодня стояти за 30-40 хвилин в черзі за їжею на вулиці, а потім стільки ж всередині їдальні.

Джерело в навчальному центрі пояснив величезні черги тим, що вони заявляють про готовність прийняти велику кількість військовослужбовців без належної інфраструктури. Так сталося і з їдальні — вона просто не розрахована на таку кількість особового складу.

Така ж ситуація і з розміщенням особового складу, якщо казарм не вистачає — їх селять прямо в наметах. Спасибі, що взимку не змушують там жити.

Офіцер, на умовах анонімності, розповів, що їх в місто практично не випускають. А щоб не втекли — забирають документи, військовий квиток.

Сержанти, які проходили в Центрі спеціальну підготовку, кажуть, що вступні та випускні іспити перетворилися на формальність — беруть всіх підряд.

Проблеми спостерігаються і з матеріальною базою. Вона попросту зносилася. Розбиті каски і автомати на болтах — це норма для Старычей.

Деякі викладачі вважають за краще не напружуватися, а просто читають лекцію з листочка.

А щоб не проводити багато занять — військові виганяють на плац і влаштовують побудови і стройову. Привіт «совок».

Все це результат безвідповідального ставлення до якості особового складу, як з боку Управління бойової підготовки Сухопутних військ, Генштабу так і по лінії сержантів. Всі поспішають звітувати про високих показниках і не звертають уваги на якість.

Та й про яку якість підготовки можна говорити, коли солдати, сержанти і офіцери змушені по кілька годин на день проводити в чергах за їжею і ночувати в наметах?

А що там у сержантів?

В армії є декілька підрозділів на різних рівнях, які відповідають за той чи інший напрямок. Вони і повинні контролювати те, що відбувається на різних рівнях. Наприклад, за сержантському лінії знали про ситуацію, але нічого не змогли, або не захотіли зробити.

Вже кілька років у ЗСУ йде сержантська реформа. На гранти її починала співробітниця Офісу Реформ Міноборони Інна Шевчук. Ініціативи щодо сержантському складу вона сприймає як критику «її» реформи, тому Шевчук їх блокує ще на етапі зародження.

Як раз вчора вона дала інтерв’ю, в якому нагадала прописну істину, що сержанти «це люди, які дійсно перебувають в окопах з військовими, турбуються про них. Є такий вислів, що вони — мама і тато для військових і думають про те, щоб вони були забезпечені, одягнені, нагодовані і підготовлені. І у багатьох випадках, коли я спілкувалася з різними сержантами, я дійсно бачила, що такими вони і є».

Вона зазначила, що сержант — це права рука офіцера. «Тому що офіцер — це, в першу чергу, стратег, людина, що займається плануванням, розвитком і думає, яким чином розвивати те чи інше підрозділ, тобто управляє».

Інна Шевчук

В цілому вона багато говорила про важливої ролі сержантів у ВСУ, але мабуть за плануванням графіків Андрія Загороднюка вона провалила роботу і плануванням і сержантам. До міністра не можуть потрапити його ж підлеглі, зриваються проекти і поставлені завдання не виконуються вчасно. За це їй неодноразово робили зауваження. Проблеми є і на сержантском напрямку. Її протеже головний сержант ВСУ Олександр Косинський не в змозі вирішувати проблеми особистого складу, і часто не може захистити позиції своїх підлеглих.

Результат його посереднього ставлення до підлеглих і того, які умови для них мають бути створені, ми бачимо на відео вище. Про який мотивації особового складу можна говорити? Як повідомили джерела InfoResist, Косинскому неодноразово доповідали про ситуацію в навчальному центрі. Сержанти скаржилися на низьку якість підготовки, жахливі умови розміщення. Як видно — віз і нині там.

Картинка для НАТО

Разом з цим «совком» сусідить Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Туди регулярно приїжджають військові країн НАТО. Вони напевно і не здогадуються, в яких умовах в декількох сотнях метрів від них готують особовий склад української армії.

Для них створені всі умови — біотуалети і навіть коротко стрижені газони. І звичайно ж вони не стоять у чергах за їжею.

Проблеми є і в інших навчальних центрах

Говорячи про заборону «окозамилювання», не можна не згадати ситуацію, яка нещодавно відбулася в навчальному центрі ” Десна.

Генерал Хомчак поставив завдання провести перепідготовку інструкторів навчальних центрів ЗСУ. В управлінні бойової підготовки Генштабу взялися виконувати завдання, але не за новим, а по-старому. І це незважаючи на те, що в управлінні новий керівник. Вирішили не винаходити велосипед», читаючи новий курс, а дати базовий курс, який і так всі знають.

Взяли програму «курсу інструктора базової загальновійськової підготовки солдата» від 2016 року і вчать по ній. Коли інструктора почали обурюватися, то замість трьох місяців курс скоротили до 6 тижнів. Скасувати його не зважилися, так як потрібно виконувати телеграму НГШ.

Так і займаються зараз інструктора тим, що і так роблять кожен день у своїх центрах — навчають курсантів окопуватися, елементарним стрілецькою вправ і орієнтуватися на місцевості.

Замість того, щоб дати інструкторам нові знання їх напихають старими, а на верх відзвітують — перепідготовку інструкторського складу виконали.

У Генштабі приймуть це за чисту монету і будуть думати, що інструктора стали на рівень вище, а значить і їх підопічні отримають більше знань. Але по факту — ні.

Вирішити проблему легко

Сподіваємося, що в ситуації з Старычами генерал Хомчак влаштує справжню перевірку, а його підлеглі не будуть в черговий раз розповідати, що публікації про армію грають на руку агресору (останнім часом всі свої факапи військові виправдовують саме так). На руку Путіну грає в першу чергу низька якість особового складу. І так, нагадаємо, «окозамыливание» заборонив Хомчак.

Насправді вирішити цю проблему не складно, достатньо не забувати просту істину — людина найвища цінність. Тоді офіцери з бойової підготовки будуть розуміти, що їдальня на 100 людина не може комфортно прийняти 1000, а казарми на 100 осіб прийняти 1000. Місткість Центру повинні знати, як офіцери, які там працюють, так і ті, хто туди направляє особовий склад. А коли офіцери згадають, що інструктор може якісно навчити лише певну кількість людей, зникне безглузде марширование на плацу і виходи в наряди. Стандарти НАТО, це в першу чергу про людей, а не про кількість.