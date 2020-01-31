Турчинов закликає скликати РНБО через демографічної кризи

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов закликав невідкладно скликати засідання РНБО, присвячене протидії демографічній кризі в Україні.

Про це йдеться в листах, які Олександр Турчинов адресував президенту, керівництву Верховної Ради, прем’єр-міністру. Турчинов стривожений даними електронної перепису чисельності населення України, які показали, що українців за останні роки стало менше на 11 млн чоловік.

“Смертність вдвічі більше, ніж народжуваність, все більше посилюється трудова міграція, зростає статистика розлучень, Україна займає перше місце в Європі за рівнем дитячого алкоголізму, близько 100 тис. громадян помирають щороку від наслідків куріння. За неофіційними даними, в Україні налічується кілька мільйонів наркоманів, понад півмільйона хворих на ВІЛ, щорічно відбувається близько 10 тис. самогубств, понад 100 тис. наших співгромадян щорічно захворює онкологією. Такі темпи скорочення населення України загрожують національній безпеці та існуванню української нації”, – йдеться на сайті Турчинова.

Колишній секретар РНБО наголошує, що необхідно терміново створити центральний орган виконавчої влади з питань сім’ї та демографії та розпочати впровадження програм підтримки народжуваності. Замість цього, йдеться у листі, в Україні ведеться “кампанія з руйнування залишків сімейної політики”.

У зв’язку з цим Турчинов, який є координатором протестантське об’єднання “Всеукраїнський собор”, закликає скликати засідання РНБО. На ньому, вважає він, потрібно прийняти невідкладні рішення, спрямовані на подолання існуючої кризової ситуації. Такими рішення може стати підвищення розміру допомоги по народженню, соціальної допомоги на дітей-сиріт та прийомних дітей, розширення пільг і введення додаткових виплат багатодітним сім’ям тощо.