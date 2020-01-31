У Санкт-Петербурзі обвалився дах стадіону: перші подробиці

У п’ятницю, 31 січня, в Санкт-Петербурзі (Росія) в процесі демонтажу спортивно-концертного комплексу «Петербурзький» впав дах і частина будівлі.

У МНС Петербурга повідомили, що обвалення даху СКК було незапланованим, під завалами можуть знаходитися робітники.

На опублікованих кадрах видно, що руйнування комплексу почалося після того, як один з робочих відрізав частину металевого каркаса газовим інструментом. Коли дах почала розпадатися на секції і падати вниз, робочий побіг у бік люльки, в якій його чекав напарник.

Видання «78.ru» пише, що робітники виробляли зріз скріплюють покрівлю з залізобетонним кільцем вант, і після видалення десяти розтяжок дах звалилася. Джерело в правоохоронних органах повідомило, що в СКК дійсно міг отримати поранення один робочий – але не через обвалення, а з-за грубого порушення техніки безпеки.

Також повідомляється, що під час обвалення покрівлі будівлі пропав один робочий 1990 року народження на ім’я Матвій Кучеров. Його напарник, який був у колисці, врятувався.

Робочий врятувався з даху

Фонтанка

Один з тих, хто працював у приміщенні, повідомив, що перебував у службовому приміщенні, коли дах почала падати. За його словами, це нагадувало шум будівельної техніки, і на нього ніхто не звернув уваги. Але шум наростав, і тоді все різко вибігли назовні. Вони побачили момент, коли над СКК піднялася хмара пилу, яка стояла в повітрі близько 10 хвилин.

На місце обрушився СКК «Петербурзький» прибула пошуково-рятувальна група, реанімація та група МНС. Почався пошук постраждалих. На місці працюють 68 чоловік особового складу, 18 одиниць техніки.

Спортивно-концертний комплекс «Петербурзький» був одним з найбільших спортивних об’єктів такого типу в Європі.

Обвалення СКК «Петербурзький»

Фонтанка

Обвалення СКК «Петербурзький»

Фонтанка

Обвалення СКК «Петербурзький»

Фонтанка

Обвалення СКК «Петербурзький»

Фонтанка

Обвалення СКК «Петербурзький»

Фонтанка

Обвалення СКК «Петербурзький»

Фонтанка

Обвалення СКК «Петербурзький»

Фонтанка

Обвалення СКК «Петербурзький»

Фонтанка

Обвалення СКК «Петербурзький»

Фонтанка

Обвалення СКК «Петербурзький»

Фонтанка

Обвалення СКК «Петербурзький»

Фонтанка

Обвалення СКК «Петербурзький»

Фонтанка

Обвалення СКК «Петербурзький»

Фонтанка

Обвалення СКК «Петербурзький»

Фонтанка