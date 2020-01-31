Глава ГТС Максим Нефьодов проводить зустрічі з контрабандистом Павлюком: подробиці

Група нардепів від «Слуги народу» таємно зустрілася з чернівецьким бізнесменом Іллею Павлюком, якого ЗМІ називають одним із найвпливовіших контрабандистів в Україні.

Про це говорить у своєму відеоблозі журналіст Євген Плинский і публікує відеозапису зустрічі в київському готелі «Україна».

За його словами, у фракції «СН» 30 народних депутатів підконтрольні Павлюку і 9 з них працюють в комітеті Верховної Ради з питань податкової та митної політики.Крім того, у зустрічі ймовірно брав участь і глава митниці Максим Нефьодов.

«Людина дуже схожий на Макса фігурує на цій зустрічі. Так, і самий цікавий момент: з народних депутатів, які фігурують на відео, коли вони зустрічаються з їх куратором Павлюком, сім чоловік, друзі, члени комітету парламенту з фінансової, податкової та митної політики — Олег Воронько, Юлія Діденко, Олексій Ковальов, Олександр Ковальчук, Олексій Леонов, Євгеній Петруняк і Олег Марусяк, який за інформацією авторів відео є родичем Павлюка. Крім цього в групу Павлюка в податковому комітеті входить Ірина Алахвердиева і Дарина Володіна. Просто то вони не потрапили в кадр під час цієї зустрічі, то на зустріч не прийшли… З 18 членів предствленных в комітеті «Слугою народу», 9 осіб — це люди контрольовані контрабандистом Павлюком», — говорить Плинский.

«На даний момент у мене немає ніякої інформації, що Павлюк вже пролобировал призначення на митницю в тих чи інших регіонах, але, друзі мої, в контексті того, що Нефьодов закрив від ЗМІ проведення конкурсів на керівників регіональних митниць, виникає цілком обґрунтована підозра, що на кадрову політику української митниці виявляється істотний вплив і Нефьодов буде найближчим часом раставлять на митниці тих людей,.. які будуть йому «спускатися» на ось таких подібних зустрічах з подібними людьми. Думаю, що Павлюк не єдиний чоловік, який управляє Нефьодовым… Яких вам ще «прозоростей» на митниці не вистачає?» — сказав у відеоблозі журналіст.