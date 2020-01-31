Вокзальная воровка обчистила приезжую

В зале ожидания столичного железнодорожного вокзала злоумышленница вытащила из сумки пассажирки кошелек. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева.

Установлено, что жительница Запорожской области находилась в зале ожидания, где к ней подошла незнакомка и незаметно вытащила из сумки кошелек, в котором было 3 000 гривен.

Задержали карманницу сотрудники отдела полиции на станции железнодорожного транспорта сразу после совершения кражи. У нее обнаружили украденный кошелек.

злоумышленницей оказалась 19-летняя уроженка Закарпатской области, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) УК Украины. Фигурантке грозит до 3 лет лишения свободы