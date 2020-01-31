Перевіряють на коронавірус: медики ізолювали трьох українців, які повернулися з Китаю

У Львові госпіталізували двох громадян України, які повернулися з Китаю — у них виявили респіраторні захворювання і перевірили на смертельний коронавірус.

Повідомляється, що українці ізольовані в спеціальні бокси.

«Вони повернулися не з визначених зоною епідеміологічної небезпеки провінцій і були госпіталізовані в інфекційну лікарню. Їм провели експрес-тести на грип. Вони негативні. Інші проби і аналізи відібрані та відправлені в Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України. Стан здоров’я цих пацієнтів сьогодні — близький до задовільного, у них спостерігаються легкі катаральні симптоми», — заявив в. о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько.

У Рівному до медиків звернулася 22-річна українка, яка нещодавно повернулася з КНР.

«У неї була дещо підвищена температура — до 37-ми, тому вирішила убезпечити і себе, і оточуючих», — розповів Радіо Трек начальник міського управління охорони здоров’я Віктор Іськів.

На наступний день температура нормалізувалася, але жінка залишається у відділенні.

«Тепер вона змушена буде відбути два тижні на карантині. Теж за протоколом все. Але насправді, дійсно, клінічно нічого немає, і швидше за все не буде», — уточнили медики.