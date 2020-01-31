Зеленський з першого дня знає, хто монтував «прослушку» Гончарука. Це журналіст

Після публікації «прослушки» прем’єр-міністра Олексія Гончарука на наступний ранок у президента Володимира Зеленського вже знали, хто записував, монтував і оприлюднив цей запис. Про це пише ZN.UA з посиланням на свої джерела.

За інформацією журналістів, відповідні відомості чолі держави передали МВС і СБУ. Джерела стверджують, що після публікації «плівок Гончарука» було точно відомо про те, що вони монтувалися на комп’ютері журналіста розслідувальної ТБ-програми, що виходить на одному з найбільш рейтингових телевізійних каналів.

Джерела припускають, що офіційно ці дані не розголошуються з-за побоювань «неконтрольованих наслідків для внутрішньополітичних розкладів в оточенні самого Зеленського».