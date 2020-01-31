Схеми Валерія Кондратюка: Екс-депутат від партії Тігіпка рейдерським способом присвоїв чужий бізнес

В Україні є чотири біди: дурні, дороги, корупціонери і рейдери. Найбільш незахищеними від рейдерства є підприємці малого та середнього бізнесу.

В одеській області депутат від партії Тігіпка «Сильна Україна» Валерій Кондратюк, присвоїв собі 2 складських приміщення загальною площею понад 900 кв. м, повідомляє видання Багнет.

Кондратюк використовуючи зв’язки і продажних юристів «витискає» майно у громадян України. У січні 2020 року екс-депутат рейдерським способом захопив ТОВ «Кучеренко ТБ», яке надає в оренду й експлуатацію власне або орендоване нерухоме майно.

За інформацією потерпілих, на початку грудня 2019 року Тетяна Кучеренко зареєструвала товариство з обмеженою відповідальністю (индикационный код 43429910). Внеском у статутний капітал стали два блоку цехів загальною площею 968,8 кв. м на суму 84 тисячі гривень. Керівником був призначений Валерій Кондратюк.

Як повідомляє видання, у Кондратюка в Одеській області є «Південна птахівницька компанія», а у «Кучеренко ТБ» склади. І замість того, щоб домовитися на взаємовигідних умовах з Тетяною Кучеренко (законний власник ТОВ «Кучеренко ТБ») на взаємовигідних умовах оренди, Кондратюк пішов звичною для себе дорогий – рейдерство.

Допомогла Кондратюку поцупити склади і фірму в цілому державний реєстратор з міста Южний Голубенко Аліна Вікторівна, яка відома в одеському регіоні своїми рейдерськими нахилами.

Також журналісти з’ясували, що при отриманні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 25.01.2020 фірма і все майно більше не належить справжнім власникам.

У підсумку – бенефіціарного власника ТОВ «Кучеренко ТБ» Тетяни Кучеренко чергове «потрапляння» на гроші, спроба перемогти рейдерські схеми і досить сильний і стійкий супротивник – Валерій Кондратюк.