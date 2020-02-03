Безробітним українцям підвищать виплати

У Фонді соціального страхування населення повідомили, що з 1 березня 2020 року безробітним в Україні будуть платити більше.

Як стало відомо з повідомлення прес-служби Фонду, з березня виплати безробітним збільшаться на 170 гривень.

«Правлінням Фонду прийнято рішення про підвищення з 1 березня 2020 мінімального розміру допомоги по безробіттю. Для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено до 1800 гривень. Для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено до 650 гривень», — сказано в повідомленні.

Наголошується, що раніше сума виплат по безробіттю становила 1630 гривень, тепер її підвищили до 1800 гривень.

У Соцстраху підкреслили, що бюджет відомства на 2020 рік збалансований — доходи складуть 15,5 мільярда гривень, витрати – 15,6 мільярда гривень.

Крім того, в 2020 році зросли витрати на реалізацію активних програм сприяння зайнятості населення – у цьому році вони складуть 1,2 мільярда гривень, що майже на 500 мільйонів більше, ніж у 2019 році.