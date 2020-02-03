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Бірюков: ми зараз спостерігаємо легалізацію ідеї «цар хороший, бояри підкачали», що при розпуск ВР знову розкрутить рейтинг Зеленського

03.02.2020

Популярний блогер, військовий волонтер Юрій Бірюков у своєму блозі пише про те, що попередні 5 років у всьому, за словами журналістів, був винен Порошенко.

Щоб переконатися в цьому можна згадати хоча б заголовки, пригадати формулювання: «депутат від Порошенка», «… з оточення Порошенко», «… з оточення близького до оточення Порошенко», «… незрозуміло-що, але де-то все одно буде Порошенка».

Бірюков зазначає, тепер можна подивитися на останній випадок «У Зеленського» з юним даруванням Євгеном Брагарем, пропонував продати собачку. Не видно особливих згадувань Зеленського, як, втім, і в попередні скандали. Заліт любителя замовлень дівчат легкої поведінки Богдана Яременка – називають його прізвище і все. Заліт депутата, кришує ігрові зали – називають його прізвище і все.

За словами волонтера, при цьому ніхто навіть не думає задати питання: хто цих людей провів у парламент? Хто цю команду зібрав і затвердив? Ми зараз спостерігаємо легалізацію ідеї «цар хороший, бояри підкачали», що при розпуск ВР знову розкрутить рейтинг самого Зеленського. Але адже саме він відповідальний за всі ці провали під куполом Верховної Ради.

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