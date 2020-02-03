У ОРДЛО не виплачують зарплату або зменшують її розмір співробітникам, у яких немає «республіканських паспортів», — ГУР

Окупаційні адміністрації посилюють тиск на жителів тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, які не мають наміру відмовлятися від українського громадянства.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

«Керівники окремих підприємств не виплачують заробітну плату або зменшують її розмір працівникам, які не мають т. зв. «республіканських паспортів». У той же час окупаційними адміністраціями доводиться інформація щодо першочергового одержання працівниками російського громадянства за умови наявності т. н. «паспорта ДНР/ЛНР», — йдеться в повідомленні.

Крім того встановлено, що військовослужбовцям російсько-окупаційних військ з числа місцевого населення дають право на оформлення російського громадянства у позачерговому порядку і зі знижкою на оплату платежів.