Війна продовжується: у Київ прибув борт з пораненими героями Донбасу

У понеділок, 3 лютого, до Києва прибув борт з тяжелоранеными на Донбасі військовослужбовцями Збройних сил України, які потребують допомоги.

Про це повідомила у Facebook волонтер Наталя Юсупова.

«У Київ прибув борт з пораненими бійцями! По Бориспільському шосе знову мчали швидкі з мигалками, поранених воїнів привезли в Центральний госпіталь, війна триває… У січні почалося серйозне загострення на фронті, 13 убитих і понад 30 поранених, тільки за останні дві доби вбита медик і поранено п’ятеро наших бійців. Це жахлива трагедія», – написала вона.

Юсупова уточнила, що здати донорську кров можна в центрі крові у самому шпиталі.

«Звіт за січень. Оплатила дві хімії воїнам з онкологією, 25 тис. і 37 тис. грн, 10 тис. і 10 тис. на підтримуюче медикаменти (Віктору та Олександру), 7 тис. рюкзак для фронтових медиків, 5400 на турнікети, 3500 і 6700 грн куртки, штани, кофти, 1800 грн для реанімації та 6 тис. на відділення, 3 тис. спецхарчування для онко + вода, йогурти, соки + ще якісь витрати. Всі чеки публікую, виходить більше 100 тис. В лютому потрібно буде ще сплатити дві хімії 37 тис. і 24 тис. Я дякую кожному, хто допомагає нашим захисникам, кожна копійка – це порятунок життя. Велике спасибі за візити і посилки«, – додала вона, залишивши банківські реквізити для бажаючих допомогти.

Карти для допомоги: 4627 0551 5012 8394 ПриватБанк і 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталія.

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової

Facebook Наталії Юсупової