Собака за комуналку: «Тепер довіра ніякої…» — пенсіонерка відповіла нардепу

Пенсіонерка, якій «слуга народу» Євген Брагар порадив «продати собаку елітної породи», аби сплатити борги за комунальні послуги, розлучатися зі своїм псом не планує, а народному обранцю радить думати, що говорити.

Про це повідомляє BBC News Україна.

66-річна Любов Колюча із села Аджамка на Кіровоградщині нарікає, що популярність їй не дуже приємна, каже, що від цієї ситуації має «одні нерві».

Вона вирішила подзвонити до телеефіру політичного шоу, коли мова там зайшла про тарифи. Їй не зрозуміло, чому вона має платити за транспортування газу, коли мешканці села самі скидались, аби провести газ до своїх домівок, а сам газ і без того дорогий.

Колюча каже, що під час ефіру відповідь депутата не почула: побігла на кухню, де пікся хліб. Аж раптом їй почали дзвонити односельці й журналісти, які розповіли жінці про пропозицію депутата продати собаку, аби сплатити комуналку. Каже, навіть не повірила, що це правда, поки сама не переглянула відео в записі.

«Як це так на всю країну можна було казати про собаку? Можна було сказати, що у нас тяжке становище, що якось воно та й буде, що будемо виділяти допомогу. Тім паче за них ми голосували, ми їм повірили. А тепер довіра ніякої… Сказала б йому мозок продати! І хай думає, кому, де і що казати. Він просто собі зганьбивши. Показавши свою гуманність, свій розум і показавши, хто знаходиться в «Слузі народу».

Жінка має 31 рік стажу. Працювала диспетчеркою на автовокзалі, а згодом у дитячому інфекційному відділенні лікарні у Кропивницькому. У сільській хаті живе сама. За компаньйонів має старенького Кульки — чорного і кудлатого безпородного пса, який має солідний собачий вік (14 років), і кицьку Марусю. Продавати Кульки жінка не планує.

Ситуація обурила й односельців, які влаштували збори й хочуть, щоб депутат Євген Брагар (на фото нижче)побачив, як жінка живе на свою пенсію. Смороду через журналістів запросили депутата відвідати їхнє село. Кажуть, можуть допомогти йому розробити якийсь законопроєкт щодо сплати за газ, наближений до реаліїв життя: