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Джокер оприлюднив відео, де підслідний Микитась заявляє, що відкупився від Богдана та Єрмака переоформивши сотні квартир на Вавріша

03.02.2020

За інформацією «Джокера», скандальний забудовник Микитась подарував Богдану і Єрмаку десятки квартир

Про це повідомляє Telegram-канал «Джокер».

«Друзі з СБУ передали пізнавальне відео. Запис зроблений в ресторані готелю «Прем’єр-Палас», на якій скандальний забудовник Микитась козиряє своїми зв’язку обов’язками на Банковій і розповідає, як «порішав» питання зі своїми друзями Богданом і Єрмаком», – йдеться у повідомленні.

«До слова, є інформація, що Микитась був вдячний Богдану і Єрмаку за дружбу і подарував друзям десятки неоплачених квартир, оформлених на Богдана, Єрмака та їхнього друга Вавріша через підставних осіб. І все це за особистий рахунок вкладників «Укрбуду», – зазначив автор Telegram-каналу.

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