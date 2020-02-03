Будуть мітинги, провокації та побиття депутатів, — Корнієнко про майбутнє прийняття земельної реформи

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко очікує, що при прийнятті земельної реформи будуть мітинги, провокації та побиття депутатів.

Про це він сказав під час брифінгу після погоджувальної ради.

«Я думаю, що буде все: мітинги, знову якісь провокації, будуть бити депутатів швидше за все. І все, що популісти собі запланували, щоб цього процесу (прийняття земельної реформи. — Ред.) перешкодити, вони будуть намагатися зробити. Тому ми припускаємо, що і затягування перервами, і, можливо, блокуванням трибуни … звичайно, це все буде затягувати процес. Ви розрахунки знаєте, це не один день, можливо, не один пленарний тиждень. Але ця реформа важлива, її потрібно вже втілювати», — сказав Корнієнко.

Він переконаний, що земельну реформу ухвалять під час третьої парламентської сесії, проте не називає пленарний тиждень, на якій це може статися.

Корнієнко зазначив, що нинішній варіант земельної реформи «узгоджений максимально» з усіма сторонами.