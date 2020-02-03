У Раді можуть створити Кодекс поведінки народного депутата, — Разумков

У Верховній Раді можуть створити Кодекс поведінки народного депутата. Про це спікер ВРУ Дмитро Разумков заявив під час брифінгу.

«Мені б дуже хотілося. Я думаю, ми будемо займатися цим питанням. Насправді ми вже займаємося цим питанням, щоб з’явився Кодекс як закон, Кодекс поведінки народного депутата. Щоб це була не тільки внутрішньопартійна історія, яку ти можеш підтримати або не підтримати, а іноді, давайте будемо реалістами, потім від неї відійти, а й щоб це несло юридичні наслідки», — сказав Разумков.