Депутат Жан Беленюк ходить в Раду з гаманцем Louis Vuitton за 31 000 гривень і скаржиться на дорожнечу в їдальні

Нещодавно 29-річний Жан Беленюк, депутат від фракції «Слуга народу», а також дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби перетворився на блогера. Він пішов в їдальню Верховної Ради і зняв там коротке відео. Беленюк показав чим годують депутатів у парламенті і скільки це коштує.

Свій ролик Беленюк запостив на сторінці в соціальній мережі Facebook і залив на Youtube свій канал.

Жан Беленюк показує столову ВР

У «Фейсбуці» це відео супроводжувалося постом: «У перерві від роботи, вирішив показати вам, друзі мої, їдальню Верховної Ради. Часи, коли можна було практично безкоштовно пообідати в цьому місці, давно минули! Сьогодні у мене на один прийом їжі йде близько 300 грн. Наприклад, в обід узяв тарілку борщу, картопляне пюре з відбивною і салат з червоною рибою та перепелиними яйцями, заплатив 280 грн. Судіть самі».

Коментарі до цього запису почали миттєво плодитися і більшість з них було про те, що «депутати зажрались», а ціни, як в хорошому кафе, а може, і дешевше. Мабуть, через негативних відгуків пост був видалений.

За спостереженнями «Країни», Жан Беленюк, який скаржиться на прайс-лист парламентського ресторану, ходить у парламент з модним аксесуаром відомого французького бренду Louis Vuitton.

Жан Беленюк з гаманцем Louis Vuitton, фото: Изым Каумбаев, «Країна»

Це гаманець на блискавці з фірмовою монограмою Луї Віттон. За місткістю він не поступиться невеликій сумці. Як зазначено в описі товару на офіційному сайті бренду, у великий гаманець розміру XL легко помістяться смартфон (в спеціальну кишеню), ключі та паспорт, а також кредитні картки та готівку. Це незамінний аксесуар для мандрівників, які воліють мати при собі все найнеобхідніше.

Якщо у депутата оригінальна річ, то її ціна $1250 або 31 000 гривень (за курсом НБУ на 06.02.2020 року) або 103 обіду депутата в їдальні ВР.

Гаманець ZIPPY XL, фото: louisvuitton.com

Виріб виконано з м’якої канви Monogram Eclipse, з якої Louis Vuitton робить велику частину свого багажу, сумок, гаманців і аксесуарів. Матеріал унікальний, і підробити його практично неможливо. Сьогодні запатентовані аналоги є і у інших брендів, наприклад, у Burberry, але технологія у всіх своя, і тримають її в строгому секреті. У виробах Louis Vuitton з монограмою в основному використовується теляча шкіра.