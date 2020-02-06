Росіяни взяли з притулку собаку і в той же вечір її з’їли

Кричущий випадок жорстокого ставлення до тварин стався на російському острові Сахалін.

У притулок «Пес і кіт», де дбали про бездомних кішок і собак, навідалася подружня пара, яка підшукувала собі пса — нібито для охорони приватного будинку. Вибір упав на молоду доброзичливу дворняжку по кліку Ніка — вона сама підійшла до гостей і почала до них ластиться. З вигляду люди виглядали пристойно. І працівники притулку, не сумніваючись, довірили їм свою вихованку.

Нові власники пред’явили документи, включаючи паспорти, і уклали стандартний договір. Вони повинні були того ж вечора прислати фотографії вихованця з нового місця. Однак не зробили цього.

На наступний день волонтер притулку поїхала перевірити, як влаштована Ніка, але вказану адресу виявився хибним. В результаті бесіди з місцевими жителями вдалося з’ясувати, що собаку привезли в покинутий будинок, забили до смерті залізною трубою, обробили і частково з’їли. В будинку відчувався запах смаженого м’яса.