Искали полгода. Киевскую школьницу нашли далеко за городом

Столичные правоохранители разыскали 14-летнюю девочку, которая полгода скрывалась от родителей. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева.

Школьница еще в июле 2019 года ушла из дома и скрылась в неизвестном направлении. по словам родителей девочки, их дочь и раньше сбегала из дома, но на несколько суток, после чего возвращалась. Однако в тот раз она ушла, оставив свой мобильный телефон, и о ней ничего не было известно.

Все это время беглянку разыскивали. Факт ее исчезновения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой пропавшая без вести.

В ходе розыскных мероприятий было установлено, что девушка проживает в одном из городов Киевской области. Полицейским она рассказала, что решила жить самостоятельно, поэтому уехала от родителей.

Девочку ее вернули в семью. В полиции заверили, что за это время никаких противоправных действий в отношении нее не совершено.

Ранее родителей девочки дважды привлекали к административной ответственности по ст. 184 КУоАП. Сейчас решается вопрос о привлечении супругов к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

: kiev.sq.com.ua