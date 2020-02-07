Медики назвали первые симптомы рака шейки матки

Рак шейки матки часто становится последствием вируса папилломы человека.

Медики перечислили первые признаки рака шейки матки, который распространен среди женщин. Раннее обнаружение онкологии заметно увеличивает шансы на успешное лечение.

В подавляющем большинстве случаев рак шейки матки становится последствием вируса папилломы человека, чья передача осуществляется половым путем. Специалисты из Немецкой медицинской ассоциации уточняют, что на ранних стадиях данного вида онкологии явные симптомы практически отсутствуют, однако некоторые сигналы являются поводом обратиться за консультацией к врачу.

Отмечается, что нормальным нельзя считать необычное кровотечение, возникающее, к примеру, после полового акта или после менопаузы. Также беспокоиться следует при болевых ощущения в процессе мочеиспускания или дефекации.

Если менструальное кровотечение не прекращается дольше, чем спустя семь дней, лучше пойти за консультацией к врачу. Среди других симптомов выделяют боли внизу живота или таза, а также нетипичные выделения телесного цвета.

: lenta.ua