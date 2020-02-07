Тина Кароль прикрыла тело прозрачным платком, фанаты оценили

Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

Певица представила трепетное фото, похваставшись женственным кадром. В этот раз певица решила показать новый образ из стильной фотосессии, во время которой позировала лишь в домашнем образе, состоящем из черной тоненькой маечки, прикрывающей пикантные части тела артистки.

Сама она прикрыла лицо полупрозрачным алым платком, создавшим некую изюминку новой публикации.

: ria-m.tv