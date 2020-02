Депутатку з Великої Британії розкритикували за оголене плече на роботі

Депутатка британської Палати громад Трейсі Бребін прийшла на роботу в платті, в якому було видно її плече. Користувачі соцмереж її розкритикували за неналежний стиль одягу в парламенті.

Бребін, яка також є міністеркою культури тіньового уряду Великої Британії, зазнала шквалу критики після того, як під час обговорення в Палаті громад з’їхав рукав її сукні, і в камеру потрапило її оголене плече.

Зокрема, один із користувачів виклав фото Бребін із питанням: «А так узагалі можна вдягатися в парламенті?»

У відповідь політикиня написала один твіт: «Привіт. Вибачте, що не маю часу відповісти всім коментаторам, але можу підтвердити, що я не: повія; з похмілля; курва, збираюся годувати грудьми; курва; п’яна; вилізла щойно зі сміттєвика».

Пост Бребін уподобали майже 100 тисяч користувачів Twitter.

