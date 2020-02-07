Депутатку з Великої Британії розкритикували за оголене плече на роботі

Депутатка британської Палати громад Трейсі Бребін прийшла на роботу в платті, в якому було видно її плече. Користувачі соцмереж її розкритикували за неналежний стиль одягу в парламенті.
Про це повідомляє CNN.
Бребін, яка також є міністеркою культури тіньового уряду Великої Британії, зазнала шквалу критики після того, як під час обговорення в Палаті громад з’їхав рукав її сукні, і в камеру потрапило її оголене плече.
Зокрема, один із користувачів виклав фото Бребін із питанням: «А так узагалі можна вдягатися в парламенті?»
У відповідь політикиня написала один твіт: «Привіт. Вибачте, що не маю часу відповісти всім коментаторам, але можу підтвердити, що я не: повія; з похмілля; курва, збираюся годувати грудьми; курва; п’яна; вилізла щойно зі сміттєвика».
Пост Бребін уподобали майже 100 тисяч користувачів Twitter.
Hello. Sorry I don’t have time to reply to all of you commenting on this but I can confirm I’m not….
A slag
Hungover
A tart
About to breastfeed
A slapper
Drunk
Just been banged over a wheelie bin.
Who knew people could get so emotional over a shoulder… 🙄 https://t.co/sTWWiEY2TF
— Tracy Brabin MP 🌹 (@TracyBrabin) February 4, 2020
: hromadske.ua
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