Принц Вільям спокусливо годує Кейт Міддлтон морозивом (фото)

Під час свого візиту до Уельсу герцог і герцогиня Кембриджські відвідали не лише офіційні заходи, але також вирушили на романтичне побачення.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон поєднали приємне з корисним: під час робочої поїздки подружжя прогулялося містом і сходило в кафе… на морозиво.

Після зречення принца Гаррі і Меган Маркл старшому онукові королеви і його дружині довелося віддуватися за всіх: герцоги Кембриджські з особливим завзяттям включилися в роботу. Але здається, що скандальні події в родині ще сильніше об’єднали Міддлтон і майбутнього спадкоємця престолу. Як повідомило видання The Mirror, принц Вільям і Кейт прогулялися курортним містечком Південного Уельсу і поласували фірмовим десертом в місцевому кафе.

Герцог дізнався, що в кафе подають кілька видів шоколадного морозива, від якого він в захваті ще з дитинства. Тому Вільям виявив бажання спробувати все і грайливо поцікавився у Міддлтон, чи не хоче вона приєднатися. Ніжний погляд і легка усмішка герцогині відповіли самі за себе, хоча Кейт вирішила вибрати особливе ванільне морозиво, яке є родзинкою закладу.

: glianec.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.