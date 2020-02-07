У парламенті Італії презентують фільм про “справу Віталія Марківа”

У приміщенні парламенту Італії 14 лютого презентують документальний фільм The Wrong Place (“Не в тому місці”) – про справу нацгвардійця Віталія Марківа та обставини загибелі журналіста Андреа Роккеллі, у вбивстві якого його звинуватив італійський суд.

Про це заявив у фейсбуці голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.

Перша презентація, на яку запрошують представників преси, відбудеться 14 лютого 2020 року о 14:30 у пресовій залі Нижньої палати італійського парламенту (Camera dei Deputati). Адреса: via della Missione 4, Roma.

Стрічку, в якій розповідається про обставини загибелі Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрея Миронова 24 травня 2014 року поблизу слов’янська, а також про “справу Марківа”, створюють троє італійських журналістів і журналістка українського “Громадського”: Крістіано Тінацці, Даніло Еліа, Рубен Лагаттолла й Ольга Токарюк. На презентації виступлять Крістіано Тінацці, який є режисером фільму, президент Італійської федерації з прав людини (FIDU) Антоніо Станго, представниця керівніцтва “Італійських радикалів” Сильвія Манці, депутат Ріккардо Маджі.

Для участі у заході необхідна реєстрація, для чоловіків — обов’язковий одяг костюм і краватка. Організатором заходу виступила партія “Італійські радикали” (Radicali italiani). Того ж дня о 18:00 у центральному офісі “Італійських радикалів” у Римі відбудеться друга презентація фільму – для широкої громадськості. Адреса: Via Angelo Bargoni, 32/36.