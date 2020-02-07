Заява продюсерки “1+1” недоречна, і є прикриттям бажання робити бізнес з Росією, – Сеітаблаєв

Заява продюсерки “1+1” Олені Єремєєвої про те, що російська мова більше підходить для мелодраматичних серіалів каналу, ніж українська, недоречна, і є прикриттям бажання робити бізнес з Росією.

Про це в ефірі “Прямого” розповів український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв.

“Це ж, як то кажуть, секрет Полішинеля. Всі ми знаємо: знімати фільми або серіали російською мовою – це майже стовідсоткова ознака того, що хочуть зробити бізнес… Це робиться для того, щоб потім продати цей контент в Росію”, – сказав режисер. Слова про те, що знімати фільм українською доладно, Сеітаблаєв назвавши димовою завісою.

“Ці висловлювання і недоречні, і вони образливі, і це означає, що ми повертаємось до того стану, коли тут знову почнуть знімати – і вже знімають – контент, щоб продавати його потім в Росію, в якому головні ролі грають російські актори”, – підкреслив він.